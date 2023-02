Traffico Roma del 02-02-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 2 febbraio 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul grande raccordo anulare nessun cambiamento di rilievo in quest’ultima ora a lungo la carreggiata interna dove lerimane concentrata tra Cassia e Prenestina ulteriori rallentamenti possibili sull’ esterna tra Laurentina e Appia anche per un incidente Continuano i disagi sulle tratto laziale dell’auto sole era una precedente incidente con veicolo in fiamme raccomandiamo ancora attenzione tra Guidonia e la diramazionenord verso Firenze siamo ora sul tratto Urbano della A24 continuano gli spostamenti in uscita datra la tangenziale est e il Grazie sempre prudenza su via del Foro Italico e tangenziale est Perché a causa dei lavori in corso con riduzione di carne sono possibili code tra Corso di Francia e via delle Valli verso San Giovanni ricordiamo inoltre ...