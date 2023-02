Traffico Roma del 02-02-2023 ore 12 | 30

(Di giovedì 2 febbraio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

L'incidente ha avuto forti ripercussioni sulIlproveniente da sud (Terni/) e diretto a Cesena/Perugia/Firenze è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Balanzano (km 67,800). Intorno alle 11.30 ...

Blocco traffico a Roma: la domenica ecologica del 5 febbraio slitta per le elezioni RomaToday

Blocco traffico Roma, domenica ecologica 5 febbraio rinviata. La decisione del Campidoglio in vista delle regi ilmessaggero.it

Traffico di Roma impazzito: le potature mandano in tilt Nomentana e Trastevere RomaToday

Domenica ecologica Roma, 5 febbraio, rinviato il blocco del traffico Money.it

Pontina, incidente tra 3 auto: un ferito grave. Strada chiusa in direzione Roma ilmessaggero.it

Ferrari World Abu Dhabi is gearing up to host a Ferrari car parade, with more than 100 Ferrari cars ...Varese - Sea - Società Esercizi Aeroportuali, il gruppo che gestisce i sistemi aeroportuali di Milano Malpensa e Linate, e la compagnia aerea EasyJet hanno annunciato la riapertura del Terminal 2 di M ...