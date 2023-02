Traffico Roma del 02-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 2 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per lavori sulla tangenziale est tra via dei Campi Sportivi e via delle Valli verso San Giovanni ricordiamo i lavori di potatura dalle 8 alle 18 o con chiusure sulla Nomentana tra viale Regina Margherita & corso Trieste nelle due direzioni chiusa anche la rampa di uscita in direzione della Nomentana del sottovia Ignazio deviazioni anche per le linee bus di zona lavori di potatura anche in Viale Trastevere con chiusure tra Piazza Giuseppe Gioachino belli e largo Bernardino da Feltre chiuso anche ponte Garibaldi in direzione Trastevere in programma per 12:00 una manifestazione in via Fornovo termine previsto per le 14 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un ...