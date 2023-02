Tra i colpevoli di giornata | Mourinho dovrebbe inserire al primo posto se stesso Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Sulla, Matteo Pinci commenta l’esclusione della Roma dalla Coppa Italia. Le colpe principali sono di José, che ha regalato quasi due terzi della partita alla Cremonese lasciando i big in panchina, pensando che bastassero i “bambini”, come li chiama l’allenatore giallorosso. Salvo, poi, tornare sui suoi passi. “Se a fine stagione Josédovesse alzarsi da tavola con la pancia vuota, senza coppe, senza il brivido di una finale, quasi certamente il pensiero gli tornerà alla sera delfebbraio. A quei fischi piovuti sulla sua Roma. A quando ha deciso di regalare 50 minuti alla Cremonese spalancandole la strada per la semifinale di Coppa Italia”. “La Roma invece deve maledire se stessa: prima Kumbulla ha srotolato sui piedi di Dessers un’autostrada. Poi Rui Patricio lo ha mandato sul ...