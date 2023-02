Tra Champions League e un altro possibile scatto in campionato | sarà un febbraio decisivo per il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Terminato gennaio, quello che per molti doveva essere il mese della “crisi”, la squadra di Spalletti è pronta a rimettersi al lavoro per preparare al meglio i prossimi impegni.il mese del ritorno della: martedì 21 gli azzurri saranno impegnati a Francoforte per la gara di andata degli ottavi contro l’Eintracht. Victor Osimhen (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images) Tutti gli impegni didelCon un distacco così ampio dall’Inter seconda, molti tifosi sono proiettati con la mente già alla gara di Francoforte. Errore che non compirà Spalletti, bravo nel mantenre alta la soglia di concentrazione dei suoi ragazzi. Infatti, prima dell’Eintracht, il...