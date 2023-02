Torino | Cairo | «Commisso diffamatorio | valutiamo la querela»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) La risposta di Urbanoalle parole di Roccodopo la sfida do Coppa Italia tra Fiorentina eUrbano, presidente dele di Rcs, ha risposto tramite l’Ansa alle parole pronunciate da Roccodopo il quarto di finale di Coppa Italia. PAROLE – «Quello che diceè altamentedei miei giornali e della mia persona, oltre a non essere vero e quindi stiamo valutando con il mio avvocato se ci sono gli estremi per la». L'articolo proviene da Calcio News 24.