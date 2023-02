Tim | il fondo Kkr si muove da solo | inviata un’offerta non vincolante per la rete “Il governo segue con attenzione”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ilstatunitense Kkr ha inviato a Timnonper l’acquisto di una partecipazione nella futura società dellafissa Netco, che avrà in pancia la società Fibercop (quella che vende agli operatori servizi di accesso alla, di cui Kkr è già socio) e la partecipazione in Sparkle. Il cda del gruppo delle telecomunicazioni, di cui i francesi di Vivendi hanno il 23,7% e la Cassa depositi e prestiti – quindi il ministero dell’Economia – il 9,8%, si riunirà in giornata per iniziare ad esaminarla. IlMeloni fa sapere di “seguire con” il passaggio visto che Tim “oggi ha un ruolo cruciale nei servizi di telefonia, nella realizzazione della banda larga nel nostro Paese e della infrastruttura del Polo Strategico Nazionale”. Una nota ...

Il fondo americano presenta una proposta per la cosiddetta Netco. In giornata cda per esaminare la proposta. Il Governo: "Seguiamo con attenzione" Il fondo Kkr rompe gli indugi e avanza a Tim una proposta sulla rete tlc. In una nota diffusa in mattinata la compagnia telefonica ha comunicato di aver ricevuto da Kkr un'offerta non vincolante per l'acquisto di una partecipazione in una costituenda società che gestisca la rete fissa. Il governo segue con attenzione l'offerta presentata dal fondo Kkr per l'acquisto di una partecipazione in una costituenda società che gestisca la rete fissa di Tim, azienda che oggi ha un ruolo cruciale nei servizi di telefonia, nella realizzazione della banda larga.

