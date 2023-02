Tim | da Kkr offerta non vincolante per la rete

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il fondo americano presenta una proposta per la cosiddetta Netco. In giornata cda per esaminare la proposta. Il Governo: «Seguiamo con attenzione»

, che è già socio diin FiberCop, aveva presentato a novembre del 2021 un'offerta per acquistare l'intero gruppo telefonico, ma la proposta era stata respinta dal CdA di. L'offerta di...***: ricevuta daofferta non vincolante per l'acquisto di Netco (RCO). 02 - 02 - 23 08:04:20 (0095) 0 NNNN

Tim, in arrivo un'offerta del fondo Kkr per la rete la Repubblica

Tim, Kkr ci riprova: il fondo americano prepara un’offerta per la rete Corriere della Sera

Si riapre la partita Telecom: gli americani di Kkr pronti all’offerta sulla rete Il Sole 24 ORE

Kkr pronta a un'offerta per la rete di Tim Agenzia ANSA

Kkr pronto a lanciare un’offerta sulla rete di Tim La Stampa

Oggi riunione del Consiglio d'amministrazione per l'esame dell'offerta. Nota del ministero per le Imprese e il made in Italy: centrali la ...Lo riferisce Bloomberg citando alcune fonti La mossa del fondo statunitense potrebbe arrivare, secondo Bloomberg, già questo mercoledì. Il fondo statunitense Kkr si starebbe preparando a fare ...