Tim | da Kkr offerta non vincolante per acquisto rete fissa

(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) – Tim ha ricevuto da Kkr un’nonper l’di una partecipazione in Netco, costituenda società coincidente con il perimetro gestionale e infrastrutturale della, inclusivo degli asset e attività di FiberCop, nonché della partecipazione in Sparkle. Lo comunica l’operatore in una nota. L’non, si legge, è riferita a una quota partecipativa da definire, fermo restando che dall’scaturirebbe la perdita dell’integrazione verticale rispetto a Tim. Il consiglio di amministrazione si riunirà nella giornata di oggi per avviare il processo relativo all’esame dell’non. “Il governo segue con attenzione l’...

