(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il cda di Tim TM, riunitosi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha deciso di convocarsi nuovamente il 24prossimo per decidere in ordine all'non vincolante ricevuta da KKR per ...

IldiTM, riunitosi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha deciso di convocarsi nuovamente il 24 febbraio prossimo per decidere in ordine all'offerta non vincolante ricevuta da KKR per NetCo. ...Ha preso ufficialmente il via a Roma la riunione deldi: sul tavolo l'offerta non vincolante di Kkr , operatore internazionale con sede a New York, per una quota di Netco , la società che accorpa tutti gli asset infrastrutturali di Telecom. ...

Tim, da Kkr offerta non vincolante per la rete. Già oggi il cda Il Sole 24 ORE

TIM (+9%) oggi il Cda per valutare offerta non vincolante per rete fissa da KKR. Upgrade a Buy Borse.it

++ Tim: cda si riaggiorna il 24 febbraio su offerta Kkr ++ - Ultima Ora Agenzia ANSA

TIM, ricevuta offerta non vincolante di KKR per Netco. Si riunisce CdA Borsa Italiana

TIM: fissata nuova riunione CdA per decidere sull’offerta non vincolante di KKR MondoMobileWeb.it

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 feb - E' ancora in corso il cda, iniziato quasi due ore fa, di Tim per avviare l'esame dell'offerta di K ...L’offerta di KKR per la rete Tim è una sorta di dejà vu, in piccolo, della più ampia offerta del fondo Usa a novembre 2021 per il 100% di Tim.