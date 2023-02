Terrore a Tor Bella Monaca | aggrediscono e tentano di investire con l’auto i Carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Erano intervenuti per sedare una lite scoppiata in strada ma sono stati aggrediti al loro volta. E non solo paradossalmente dai due contendenti, un uomo e una donna, ma anche da altre persone intervenute per dargli manforte. Come a dire: “Non vi intromettete in cose che non vi riguardano”. Il tutto è successo ad inizio anno, in Via Santa Rita da Cascia: ora però i responsabili, peraltro già finiti in carcere per altri motivi, sono stati identificati.aggrediti a TorEra la notte tra il 5 e 6 gennaio scorsi quando iintervennero in via Santa Rita da Cascia come detto. I militari, transitando in zona, avevano notato la lite animata tra un uomo e una donna. I due però, che alla vista delle forze dell’ordine, fermatisi per farli calmare, li avevano aggrediti unitamente ad altre persone ...