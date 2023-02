Terremoto a Pesaro | la forte scossa all’alba

Leggi su tvzap

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha registrato unadioggi, 2 febbraio 2023. Dopo le scosse nel cesenate della scorsa settimane, continuano i movimenti della terra nella zona. Non solo le Marche hanno tremato stamattina. Si sono avvertiti altriin Umbria e anche in Sicilia: vediamo i dettagli.oggi 2 febbraio 2023: laIl sisma che ha colpito il pesarese aveva una magnitudo di 3,2 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato dall’Ingv stamattina alle 5 e 18 minuti. Come fatto sapere dall’Istituto, le sue coordinate geografiche sono state 43.9820 gradi di latitudine, 13.3230 di longitudine e una profondità di 7 chilometri sotto ...