Terra Amara Anticipazioni 3 febbraio 2023 | Per Gulten si mette molto male

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ledella Puntata diin onda venerdì 3 gennaiosu Canale 5 rivelano che dopo aver preso di petto Hatip, Yilmaz si prepara a fare lo stesso con, la quale, intanto, sta per cacciarsi in un grosso guaio...

... fortemente voluto da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alk) e Hünkar (Vahide Perçin), andrà letteralmente a monte nelle prossime puntate italiane di. E, ancora una volta, i nervi saranno ...Pierorimane inumbra, quindi, per intraprendere il percorso di affidamento in prova ai servizi sociali, in attesa dell'evolversi delle vicende giudiziarie in cui è stato coinvolto. ...

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Hunkar “vittima” dei piani di Sermin e Hatip SuperGuidaTV

Anticipazioni Terra Amara, il loro amore è in pericolo! È desiderata da un altro uomo ILSIPONTINO.NET

Anticipazioni Terra Amara, la puntata di oggi 2 febbraio ZON

Terra Amara, le trame della settimana dal 6 all'11 febbraio TGCOM

Anticipazioni Terra Amara, Yilmaz scopre la verità: Ercument si avvicina a Gulten ILSIPONTINO.NET

Quanti anni ha Zuleyha in Terra Amara: ecco l'età di Züleyha Altun Yaman, il personaggio interpretato dall'attrice Hilal Altinbilek.Un tentativo di pace tra gli acerrimi nemici Yilmaz Akkaya (Ugur Günes) e Demir Yaman (Murat Ünalmis), fortemente voluto da Ali Rahmet Fekeli (Kerem ...