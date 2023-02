Terna | al via l’elettrodotto sottomarino che collegherà l’Abruzzo e le Marche

Leggi su tpi

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato il via al procedimento autorizzativo per la realizzazione dell’Adriatic Link, il nuovo elettrodottocheAbruzzo e. Un miliardo di euro per il nuovo elettrodottodi, che in questo modo contribuirà in maniera determinante a unire il centro-nord e il centro-sud. La realizzazione dell’infrastruttura coinvolgerà circa 120 imprese tra dirette e indotto. L’opera consentirà di incrementare di circa 1000 Megawatt la capacità di scambio tra le zone Centro-Sud e Centro-Nord del Paese, aumentando la sicurezza, l’efficienza e la resilienza dell’intera rete elettrica di trasmissione nazionale, anche considerato che lerappresentano una delle regioni a maggiore intensità industriale ...