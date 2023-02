Teramo | 35 salsicce imbottite di droga nel pacco per il nipote in carcere

(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) – Una donna ha tentato di introdurre dellainattraverso dellecontenute in undestinato aldetenuto. A darne notizia è il sindacato autonomo Sappe. La donna è stata identificata e denunciata dalla polizia penitenziaria. “Resta altissima la tensione nelle carceri abruzzesi, oggi affollate da quasi 1.900 detenuti, e continua inesorabilmente a salire il numero di eventi critici tra le sbarre – sottolinea il Sappe – L’ultimo episodio critico ha interessato la casa circondariale di, in cui sono ristretti oltre 410 detenuti. Una donna, poi identificata e denunciata dalla polizia penitenziaria, ha infatti tentato di introdurre dellainattraverso delle ...

