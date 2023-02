Tennis | Wta Lione | Paolini ai quarti

(Di giovedì 2 febbraio 2023), 2 feb. - (Adnkronos) - Prosegue senza intoppi la marcia di Jasminenel torneo Wta 250 di(veloce indoor, montepremi di 239.477 dollari). La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 66 del mondo, supera la russa Erika Andreeva, numero 134 del ranking, con il punteggio di 6-2, 6-3, in un'ora e cinque minuti di partita. Domani neidi finaletroverà dall'altra parte della rete la francese Caroline Garcia, numero del mondo e prima favorita del seeding.

Su un possibile ritorno a sorpresa nel Tour, Serena Williams ha infine aggiunto: "È difficile da dire. Direi di no, almeno non al momento. Ho dato altutta la mia vita. E ora è il momento ...... sfiderà un'altra ucraina, la numero 136 del mondo Lesia Tsurenko, con l'obiettivo di raggiungere la seconda semifinalesul duro in carriera. Festeggia anche Heather Watson. La britannica ha ...

Tennis, Wta di Lione: Paolini approda agli ottavi Virgilio Sport

Tennis: Aryna Sabalenka, chi è la tigre del circuito WTA Virgilio Sport

Tennis, WTA Hua Hin 2023: le cinesi Zhu e Wang ai quarti. Avanti anche Zidansek e Tsurenko OA Sport

Tennis, Wta Lione 2023: Garcia doma Martincova, Burel sorprende Bogdan SPORTFACE.IT

WTA 250 Lione e Hua Hin: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Jasmine Paolini accede ai quarti a Lione. Ora ... LiveTennis.it

Il tennis quasi ingiocabile di Novak Djokovic e la potenza devastante ... La francese, che ha chiuso il 2022 con il grande trionfo alle WTA Finals, è scesa in campo a Melbourne con tutta la sua grinta ...Nel primo pomeriggio italiano si è concluso il secondo turno del tabellone principale del torneo Thailand Open 2023 di tennis, di categoria WTA 250, in programma a Hua Hin (Thailandia): quattro gli in ...