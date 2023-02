Telefonata a Rete4 | Meloni in ‘stile Berlusconi’ | sette minuti di monologo da Palombelli | senza domande su Donzelli e Delmastro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) La puntata di Stasera Italia era praticamente conclusa, Barbaraaveva già dato la linea a Controcorrente, quando – grande suspense in studio – viene annunciato l’intervento di Giorgia. Sostanzialmentedi, interrotto da una sola domanda e scatenato da un interrogativo che la conduttrice della trasmissione di Rete 4 aveva posto ai suoi ospiti una decina diprima: “Al di là del caso, il Parlamento è fatto bene, c’è il giurì, la cosa si chiarirà. A me interessa capire se il governo non stia in qualche modo eccitando le piazze. È questa la domanda. Qual è la strategia giusta?”, aveva chiesto la giornalista all’ex direttore generale della Rai Mauro Masi, alla deputata leghista Simonetta Matone, a Chicco Testa e ...