Tel Aviv | genitori abbandonano neonato al check-in dell’aeroporto perché non avevano il suo biglietto

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Duecon passaporto belga hanno lasciato il loro bambino al-in all’aeroporto Ben-Gurion di Tel, secondo la CNN. La coppia avrebbe tentato di imbarcarsi su un volo Ryanair da Tela Bruxelles senza ilper il loro bambino. Quando gli è stato chiesto di munirsi di regolaredi viaggio anche per il piccolo, si sarebbero rifiutati di pagare e sembra abbiano lasciato il loro bambino nel passeggino incamminandosi verso il controllo passaporti. Il personaleha notato l’accaduto e ha contattato la polizia, che ha trovato ie li ha portati via per interrogarli. La vicenda è stata confermata dalle autorità aeroportuali israeliane dello scalo Ben Gurion: “Una coppia e uncon ...

Una coppia ha abbandonato il proprio bambino al banco del check - in dell'aeroporto di, in Israele, dopo esservi arrivata senza il biglietto per il figlio. I due viaggiatori stavano effettuando il check - in all'aeroporto internazionale Ben Gurion per un volo Ryanair con ...Una coppia di passeggeri aveva prenotato il volo dall' aeroporto dicon direzione Bruxelles e con loro viaggiava anche il figlio, un neonato di pochi mesi. I due genitori, per dimenticanza, per distrazione o forse perché ritenevano che non fosse necessario, ...

Tel Aviv, coppia lascia il neonato senza biglietto al check-in dell'aeroporto la Repubblica

La coppia che abbandona un bambino in aeroporto a Tel Aviv Open

Tel Aviv, genitori abbandonano neonato all'aeroporto perché non avevano il biglietto Sky Tg24

Tel Aviv, non vogliono pagare il biglietto per il figlio neonato e lo lasciano al check-in Notizie - MSN Italia

Neonato abbandonato all'aeroporto di Tel Aviv dai genitori. Ryanair: «Si sono rifiutati di pagare il biglietto corriereadriatico.it

Due genitori con passaporto belga hanno lasciato il loro bambino al check-in all’aeroporto Ben-Gurion di Tel Aviv, secondo la CNN. La coppia avrebbe tentato di imbarcarsi su un volo Ryanair da Tel Avi ...Una coppia di cittadini belgi in partenza dallo scalo Ben Gurion di Tel Aviv per Bruxelles è stata fermata e interrogata dalla polizia per aver lasciato il proprio neonato in un passeggino al check-in ...