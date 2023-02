Tegola PSG | niente Champions League | arriva la conferma!

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Febbraio è il mese in cui finalmente torna il calcio internazionale con le coppe europee e c’è naturalmente anche la competizione più importante e più combattuta al mondo: la Uefache dà sempre regala molteplici emozioni e colpi di scena. La settimana da questo momento in poi avrà un senso, il martedì e il mercoledì saranno i giorni in cui i calciatori più forti del pianeta saranno occupati ad incantare il mondo con i loro gol, gli assist e le splendide giocate e in cui avremo la possibilità di vedere le squadre del nostro campionato cimentarsi contro realtà sulla carta più forti. Mbappé infortunio(Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)Kylian Mbappé salta il Bayern Monaco Una delle sfide più emozionanti del tabellone degli ottavi di finale di ...

Una possibilità che non alletta particolarmente ilche, per ragione di Fair Play finanziario, ... Bruttaquindi per la formazione di Chivu che in campionato non se la passa poi molto bene (è ...al 14', quando Bertolone deve abbandonare il match dopo aver preso una storta sulla tre ...- 1 - 0 Pozzomaina - Felizzano - 1 - 0 Asca AL - JCP - 0 - 3 Arquatese - Ovadese - 1 - 1 Gaviese --...

Psg ed Euroleghe, tegola Mbappé! Lesione muscolare, lo stop sarà lungo Fantacalcio ®

Psg, tegola Mbappé: salta l'andata col Bayern - Sportmediaset Sport Mediaset

Montpellier-PSG 0-1: gol di Fabian Ruiz, Diretta scritta e ... Eurosport IT

Champions - PSG: Mbappé out 3 settimane per una lesione alla ... Eurosport IT

PSG, tegola per Galtier: Verratti out per infortunio contro il Rennes Footballnews24.it

Ma, soprattutto, non sarà a disposizione per le prossime partite di Euroleghe Fantacalcio. Una tegola non da poco: di seguito il comunicato ufficiale del club transalpino.Contro il Montpellier l'attaccante francese ha fallito per due volte un calcio di rigore e poi è uscito per un infortunio al bicipite ...