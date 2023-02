Immarcabile per la difesa newyorchese la coppia, Boston tocca addirittura il +49, tirando per tre quarti di gare con un eccellente 60% dal campo. Boston:31 (5/7, 7/12),26, ...Jaysone Jaylenhanno combinato per 67 punti (30 e 37 conche ne ha realizzati 11 nell'overtime), LeBron James 41 in un match finito tra le polemiche: infatti all'ultimo possesso ...

Tatum-Brown, dominio Boston su Brooklyn. Portland, ancora Lillard show La Gazzetta dello Sport

NBA - I Boston Celtics schiacciano senza pietà Kyrie Irving e i Nets Pianetabasket.com

NBA, Celtics-Nets: il meglio della lega nello storico TD Garden Footballnews24.it

NBA, i risultati di oggi: Boston distrugge Brooklyn, perdono sia Golden State che Memphis Sky Sport

NBA, Brown e Tatum fanno mea culpa dopo la sconfitta con i Knicks NbaReligion

Partita a senso unico al TD Garden, con l'impronta difensiva dei Celtics che condiziona i primi 8' con un break incredibile 35-7 su dei Nets spaesati e conta velocemente fino ...Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, i risultati di oggi: Boston distrugge Brooklyn, perdono sia Golden State che Memphis ...