Swamp Thing | James Mangold | regista di Logan | in trattative per dirigere il film

(Di giovedì 2 febbraio 2023)ha postato un'immagine alquanto eloquente sui social, lasciando presagire un suo coinvolgimento nel nuovodel DC Universe. Dopo il successo globale diRated R che ha segnato il ritorno in pompa magna di Hugh Jackman nei panni di Wolverine,potrebbeun altrobasato su un personaggio dei fumetti. Stiamo parlando di, il celebre mostro della palude. Stando alle prime indiscrezioni di THRsarebbe in trattativa perilsu, annunciato due giorni fa daGunn durante la presentazione della prima fase del ...

Tra questi figura un film su, il noto mostro della palude, che a detta di Gunn sarà ben diverso da tutti gli altri film in essere e avrà delle tonalità horror. Ancora presto per scoprire ..., noto personaggio DC, tornerà in un film, come annunciato da James Gunn nel quale James Mangold potrebbe essere ...

James Gunn e Peter Safran, ora ufficialmente a capo dell'universo cinematografico DC della Warner Bros ., hanno svelato i progetti che saranno realizzati nei prossimi anni. La prima parte del piano di ...Il regista di Logan e Indiana Jones 5 è in trattativa per dirigere il nuovo film su Swamp Thing, annunciato ieri sera.