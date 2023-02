(Di giovedì 2 febbraio 2023) Come previsto dalla legge di bilancio 2023, i lavoratori fragili possono svolgere il lavoro in modalità agileal 31. Per ledel personale assente a scuola sono stati autorizzati oltre 15 milioni di euro. Sull'avviso relativamente alla stipula dei contratti a tempo determinato. L'articolo .

...formazione e l'acquisto delle attrezzatura per realizzarla non può essere demandato al... Per questo invitiamo ancora una volta tutti i precari che hanno svoltonegli ultimi anni a ...... per la quale la formazione e l'acquisto delle attrezzatura per realizzarla non può essere demandato alsolo perché precario. Invitiamo tutti i precari che hanno svoltonegli ...

Supplenze su lavoratore fragile fino al 31 marzo: l’avviso sul SIDI Orizzonte Scuola

Anief: la Carta del docente va anche ai precari. Il Tribunale di Roma condanna il Ministero ad assegnare 2.500 euro ad un’insegnante che ha svolto cinque supplenze annuali Orizzonte Scuola

Docenti e secondo lavoro, per accettare una supplenza si deve chiudere partita IVA Orizzonte Scuola

Permessi brevi docenti di ruolo e supplenti, possono essere richiesti per qualunque esigenza personale Orizzonte Scuola

Congedo parentale supplenti, prima presa di servizio. Quando non è necessaria Orizzonte Scuola

Supplenze senza Rpd, una docente recupera 3.250 euro più interessi tramite il Tribunale di Firenze con Anief. La Retribuzione Professionale docenti, o RPD, spetta anche negli stipendi dei precari. Lo ...Non assegnare al docente precario la Carta annuale del docente “opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa euro-unitaria”, come indicato nel “richiamo dell’Ordin ...