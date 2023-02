Sul 41 bis di Cospito si decide tra 33 giorni | ma potrebbe essere troppo tardi

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L’anarchico Alfredodigiuna da 106e ha perso 45 chili e 600 grammi. La Cassazionerà sulla revoca del regime di 41 bis, cui è sottoposto, tra 33, quando è altamente probabile che il suo corpo già avrà ceduto. Lo scrive su Repubblica l’ex senatore Luigi Manconi, tra i primi ad aver sollevato il caso. Che ricorda come all’interno del sistema penitenziario italiano, dal 2009 a oggi, hanno perso la vita a seguito di un digiuno quattro detenuti. Tra cui Salvatore Meloni, leader indipendentista sardo, in carcere per reati fiscali politicamente motivati. Ora, per, le alternative sono due: o sopravviverà fino alla prima settimana di marzo, quando la Cassazionerà sulla revoca, oppure dovràil ministro della Giustizia Carlo ...