Su Instagram arriva Notes anche per l’Europa | cos’è la nuova funzione sui testi brevi

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Lasbarcain Europa e in Giappone. Già annunciata poco prima di dicembre 2022, laopzione è ufficialmente operativa,in Italia, e permette di scrivere dei– massimo 60 caratteri – che appaiono nel feed del profilo per 24 ore. Unache ricorda altri social, come Twitter, ma che risulta innovativa per una piattaforma comevotata da sempre alle immagini e ai video. Come nel caso delle stories,i nuovi post possono essere visibili a tutti o a una lista ristretta di amici scelta dall’utente. Ad annunciare l’arrivo in Europa è stato lo stesso capo della piattaforma Adam Mosseri con un video su Twitter. Non solo per gli utenti, ...

Una funzione che ricorda altri social, come Twitter , ma che risulta innovativa per una piattaforma comevotata da sempre alle immagini e ai video. Come nel caso delle stories , anche i ...

