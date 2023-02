Stipendi Juventus | da quanto filtra saranno chiesti almeno altri -20 punti CorSport

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il procuratore capo della Figc, Chiné, lavora sul nuovo filone relativo all’inchiesta che coinvolge la, ossia quello relativo alle manovre. Il Corriere dello Sport scrive che, secondodagli ambienti vicini alla Procura, Chiné è orientato a chiedere, nella migliore delle ipotesi, non meno di20di penalizzazione per il club bianconero. Sarebbe una nuova, incredibile stangata per il club che ha già visto scalare la sua posizione in classifica di 15per la penalizzazione derivante dal caso plusvalenze. “L’udienza al Collegio è prevista a inizio marzo, quando cioè la procura Figc dovrebbe aver già deferito la Juve (con un procedimento nuovo) per la manovra, le partnership opache e i rapporti con ...

...dal campo è la più importante e la dimensione delladel futuro sarà data in base a cosa succederà da qui a giugno'. Fondamentale, dunque, il prossimo filone: 'Quello sulla manovra...... cioè quello sulla manovra, potrebbe essere un capitolo ancora più duro rispetto a quello sulle plusvalenze. ' Conosco persone che lavorano nellae so che c'è preoccupazione , non ...

Juve, manovra stipendi: Procura Figc chiede proroga indagini di 40 giorni Sky Sport

Stipendi Juventus, la Procura Figc chiede una proroga di 40 giorni ... IlNapolista

Manovra stipendi, squalifica per i giocatori della Juventus Chi sono ... Money.it

Juve, l'avvocato Afeltra: "Nelle motivazioni contraddizioni che mettono i brividi. E sulla manovra stipendi..." Tuttosport

Juventus, il "caso stipendi" rischia di costare la retrocessione - Primocanale.it - Le notizie aggiornate d... Primocanale

In attesa deli prossimi risvolti giudiziari, la Juventus ha ricominciato a programmare per il futuro della società: idea Massara come ds ...La situazione legata al caso plusvalenze sta preoccupando e non poco la Juventus, con Max Allegri che a quanto pare risulta essere colpevole.