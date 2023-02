Stilista trovata morta impiccata | il pm | ' Fu femminicidio | Francesca Benusiglio uccisa dall' ex'

...la sintesi del ricorso che la procura ha presentato contro la condanna in primo grado a sei anni per l'ex fidanzato ritenuto colpevole di 'morte come conseguenza di altro reato' per la 37enne...... ossia le condotte di stalking sull'ex compagna, venga riconosciuto in secondo grado, invece, responsabile di omicidio volontario per la morte delladi 37 anni. La donna venne...

Tutte le prove dimostrano che «Marco Venturi» non fu il «responsabile involontario della morte di Carlotta Benusiglio», ma «l'artefice del ...Secondo la Procura di Milano, la stilista di 37 anni Carlotta Benusiglio, trovata impiccata nel maggio del 2016, non si è tolta la vita ma sarebbe stata uccisa dal compagno dell’epoca, Marco Venturi.