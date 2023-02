Stasera c' è Cattelan | Alessandro Cattelan ironizza sul caso Pierluigi Diaco a Bella Ma'

e Fedez, però ci ridono su ac'è. Il rapper durante l'intervista di Alessandro, parla del ddl Zan. "Conducevo la battaglia del ddl Zan perché era ostacolato dalla ...c'èè stato ospite il rapper Mike Lennon che si è lasciato scappare un "cazz*****" e, proprio in quel momento, il conduttore lo ha ironicamente ripreso. "Oh, no, non si possono ...

Stasera C’è Cattelan, Gué Pequeno contro i guru dei social: “Danno consigli economici e poi… Il Fatto Quotidiano

'Stasera c'è Cattelan', ospiti Fedez e Marco Giallini Adnkronos

Stasera c’è Cattelan ospiti 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 2023: da Fedez ed Elettra Lamborghini a Pierp... Piper Spettacolo Italiano

"Stasera c'è Cattelan su Raidue" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Sembra una fellatio a Satana: Cattelan e Fedez mangiano uno dei ... Fanpage.it

Cattelan e Fedez prendono in giro Diaco dopo il caso della parolaccia in diretta tv pronunciata dalla signora a Bella Ma'.Fedez va ospite a Stasera c'è Cattelan. Tra le tante domande su questioni anche datate manca quella sul caso più recente e fresco ...