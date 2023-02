Stadio Cagliari | Giulini | “Proseguire con serietà e dedizione nel percorso intrapreso in questi anni”

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 febbraio 2023) “Una notizia che ci permette diconnelin”. È quanto scritto a caldo sui social dal presidente delTommasodopo il via libera del Consiglio regionale al finanziamento di 50 milioni di euro in quattro(3 mln per il 2023, 15 nel 2024, 12 nel 2025 e 20 nel 2026) per la realizzazione del nuovodel. Il sì è arrivato all’unanimità sulla parte che riguarda “la realizzazione del nuovosecondo standard previsti per le competizioni internazionali” ed “entro i termini per ospitare i campionati europei 2032”. SportFace.