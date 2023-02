‘Sport di Tutti’ | al via il progetto gratuito per i ragazzi dai 7 ai 18 anni

Leggi su anteprima24

Sta per iniziare il"SPORT DI TUTTI" per bambine/i e ragazze/i dai 7 ai 18in forma TOTALMENTE GRATUITA della durata di circa sei mesi, finanziato da SPORT E SALUTE e realizzato dalla ASD 'Obiettivo Sport' che daorganizza l'Educamp CONI.Le attività previste sono Calcio, Scacchi e Karate presso le strutture del contesto cittadino. I corsi saranno tenuti da laureati in Scienze Motorie nonché tecnici qualificati per le diverse discipline. C'è ancora qualche posto disponibile per chi fosse interessato a partecipare contattando: email: asdobiettivosport@gmail.com Prof. GiVarricchio: 3392848138