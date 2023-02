Splendida cornice | Geppi Cucciari ospita Claudio Santamaria e Pupi Avati | anticipazioni della quarta puntata

Nel programma di Rai3l'impegnatissimo Roberto Saviano ha detto a Geppi Cucciari che avrebbe voluto scrivere 'come Fabio Volo'. Che effetto le ha fatto 'Con Roberto ho un magnifico ...Nella gelida serata di ieri, i ragazzi di mister Franco Fabiano battono l'Acerrana di misura e conquistano il trofeo in unadi pubblico. Al Pinto di Caserta va in scena uno spot per ...

''Splendida Cornice'' con Sigfrido Ranucci, Pupi Avati, Claudio ... Rai Storia

La splendida cornice di Geppi Cucciari Avvenire

"Splendida Cornice" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

"Splendida Cornice", storie comuni con ironia - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Splendida Cornice 26 gennaio 2023, ospiti e anticipazioni di stasera con Geppi Cucciari Canale Dieci

2' di lettura 02/02/2023 - Si è svolta domenica 29.01.2023, all’interno della FESTA DEL NINO di Sant'Andrea di Suasa (PU), la XIII edizione del Premio Ais Marche LA COPPA DELLE COPPE DELLE MARCHE, ide ...La Coppa (di testa), chiamata anche Tortella nelle Marche settentrionali, per la sua storia antichissima, per la sua diffusione capillare nella regione, per il suo gradimento presso tutti i ceti socia ...