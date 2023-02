Spalletti carica l’ambiente | “Lancio un appello ai tifosi del Napoli”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto. Anzi, ri. Questo l’intento con cui Lucianoè piombato in collegamento telefonico sulla radio ufficiale. L’allenatore del, è intervenuto nel corso di Radio Goal, in diretta su Kiss Kissper lanciare un messaggio aiazzurri: “Voglio fare unai. Che ci stiano vicini soprattutto in questo momento qui. Faremo di tutto per la città di, tutto per la maglia, tutto per la storia. Niente per i singoli, tutto per la città”. Lucianoha voluto tenere unitoin questo momento decisivo della stagione. La telefonata del tifoso al presidente De Laurentiis, le pressioni ...