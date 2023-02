Space Shuttle Columbia si disintegra | strage di astronauti | le immagini del disastro in cielo | Video

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Sono passate da poco le 14 del 1 febbraio 2003, esattamente 20 anni fa. Nei cieli degli Stati Uniti si sta consumando una delle più gravi tragedie dell'era spaziale. Lo" sinell'atmosfera rientrando sulla Terra dopo una missione di 16 giorni in orbita. Le vittime sono 7: il comandante Rick Husband, il pilota William McCool e gliMichael Anderson, Laurel Clark, David Brown, Kalpana Chawla di origini indiane e Ilan Ramon, primo astronauta israeliano della storia. La missione Sts-107 si è svolta regolarmente; è una delle poche missioniormai non legate alla costruzione della Stazione Spaziale Internazionale. Il, il più "anziano" deglicostruiti, è al suo 28° ...

Milano, 1 feb. (askanews) - Sono passate da poco le 14 del 1 febbraio 2003, esattamente 20 anni fa. Nei cieli degli Stati Uniti si sta consumando una delle più gravi tragedie dell'era spaziale.Lo Spac ...