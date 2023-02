Soumahoro | scandalo senza fine | toh | che 100mila euro sono scomparsi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Una pagina. D'altronde è lì da vedere: scaricabile con pochi click. Il download è immediato: basta scorrere il sito della Lega Braccianti, l'associazione del deputato Aboubakar, e scegliere la spunta “rendiconto gestionale 2020”. Tutto il nodo del contendere, quella querelle infinita, è racchiusa in una paginetta: 57 righe (compresi avanzi e disavanzi), sei colonne e una manciata di numeri. Stop. Il resto è politica. È lui, l'ex “rosso” scaricato da Nicola Fratoianni, l'ex “verde” scaricato da Angelo Bonelli, l'ex immigrato che in Parlamento è entrato con gli stivali para-fango e che, adesso, le domande sui suoi conti che non tornano le schiva come un'anguilla del lago Trasimeno. Sorride. Parla di «legalità e trasparenza», dice: «Io seguo le indicazioni del ministero delle Politiche sociali, non quelle di Caruso» (Francesco Caruso, l'ex leader dei No-global ...