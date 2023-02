Tragedia in Campania , dove un uomo restada une muore davanti alla sua famiglia. Un Un 56enne inizia a boccheggiare mentre pranzava in un ristorante della provincia di Avellino . Tutto è accaduto in un noto locale di ...È mortoda unmentre era a pranzo in un ristorante di Serino, in provincia di Avellino. Il dramma si è consumato davanti ad amici e familiari ma per il 56enne, R. D. A le sue iniziali, non c'...

Soffocato da un boccone di carne, 56enne napoletano muore in un ristorante di Serino ilmattino.it

Muore soffocato da un boccone di carne: inutili i soccorsi NapoliToday

Serino, muore soffocato da un boccone di carne AvellinoToday

Muore soffocato da un boccone di carne al ristorante davanti ai familiari corriereadriatico.it

Soffocato da un boccone, 58enne muore in ristorante del serinese Irpinia News

Muore soffocato da un boccone di carne mentre sta pranzando assieme ad amici e parenti al ristorante. Tragedia a Serino, in provincia di Avellino, dove un uomo napoletano di 56 anni è deceduto oggi ...Soffocato da un boccone muore davanti alla sua famiglia dopo che una porzione di carne gli aveva ostruito le vie respiratorie a tavola ...