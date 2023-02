Smaltimento illecito di rifiuti | denunciato 50enne di Montemiletto

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione dihannoundel posto per violazione alle norme in materia ambientale previste dal Decreto Legislativo 152/2006. L’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri all’interno di un terreno di Torre Le Nocelle, mentre smaltiva illecitamentedi varia natura (plastiche, polistirolo, guaine bituminose) mediante incenerimento. Alla luce degli elementi raccolti, ilè stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Nel contempo, gli operanti hanno richiesto l’intervento dell’A.R.P.A.C. per la bonifica dell’area. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

