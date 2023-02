Skriniar | Marotta senza parole | Dobbiamo abituarci Il caso che spacca l' Inter

Leggi su iltempo

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Scordatevi il calcio di una volta, le bandiere non esistono più. L'ultimoche ha scatenato tante polemiche è quello di Milan, difensore e capitano dell'che andrà a parametro zero al Psg, con un contratto già firmato. A parlare della situazione è Beppe, ad sport della società nerazzurra,pellato in merito al centrale slovacco da Mediaset prima della sfida con l'Atalanta in Coppa Italia: «? Non voglio addentarmi più di tanto, faccio più un ragionamento a largo respiro. È normale che il mondo del calcio subisca dei cambiamenti frequenti da un anno all'altro. Non si possono più immaginare le bandiere nei club, esistono delle dinamiche tali in cui i calciatori cambiano casacca frequentemente.a ...