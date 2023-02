Singapore | uomo fa causa a una donna perché non vuole uscire con lui | “Mi ha rovinato la reputazione”

Singapore, uomo fa causa a una donna perché non vuole uscire con lui TPI

Uomo fa causa a una donna per 2,3 milioni perché non vuole uscire con lui: «Mi ha rovinato la reputazione» leggo.it

Città a 15 minuti, un mondo nuovo: analisi esempi e criticità Ohga!

Nuova terapia anticancro allunga la vita dei cani malati terminali ... Fanpage.it

Maxi truffa a Milano: l'uomo che scambia i soldi in bitcoin con banconote facsimile MilanoToday.it

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Lei si rifiuta di uscire con lui, e lui le fa causa (milionaria) perché il mancato appuntamento avrebbe «rovinato la sua reputazione» e causato un ...