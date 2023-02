Sindacato | congresso Cgil Lombardia | Pagano rieletto segretario generale

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Milano, 2 feb. (Adnkronos) - L'assembleadellaha riconfermato oggi Alessandro. L'elezione al termine della tre giorni congressuale che ha visto 600 delegate e delegati riuniti per confrontarsi sulle politiche sindacali dei prossimi anni. Numerosissimi i temi presenti nel documento congressuale lombardo e negli ordini del giorno approvati. Tra questi ultimi: lotta alla violenza di genere, sostegno alle ong, chiusura dei centri di rimpatrio, sostegno alla lotta delle donne nel mondo. Nel suo documento ladeclina l'azione su alcuni assi strategici: salute, politiche ambientali ed energetiche, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, politiche dello sviluppo, del lavoro, della ...

E' stato eletto in serata, a Potenza, a conclusione dei lavori del tredicesimoregionale del, alla presenza del segretario nazionale, Gino Giove. Nelle linee programmatiche, Mega ...... segretario generale della Filcams Cgil di Monza e Brianza a margine delregionale della ... hanno rimarcato dal. 'Questo ci pare assurdo poiché si licenzia una risorsa e ...

Cgil Campania, congresso a Napoli: «L’autonomia afferma disuguaglianze già presenti» ilmattino.it

Cgil: "Pronti alla mobilitazione" RaiNews

Stop all'autonomia differenziata, l'appello della Cgil al congresso regionale La Repubblica

Cgil: pronti alla mobilitazione RaiNews

Congresso Cgil, creare lavoro per il futuro RaiNews

Condividi questo articolo:Milano, 2 feb. (Adnkronos) – L’assemblea generale della Cgil Lombardia ha riconfermato oggi Alessandro Pagano segretario generale. L’elezione al termine della tre giorni cong ...Il Pd è al fianco dei sindacati per una nuova battaglia a favore del lavoro e della sanità in Calabria”. È quanto ha affermato il senatore e segretario regionale del Pd calabrese, Nicola Irto, in ...