Sindacati polizia penitenziaria Abruzzese | dichiarato lo stato di agitazione

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L'Aquila - Le Segreterie Regionali SAPPE, OSAPP, UIL PA/PP, USPPFNS, CISLFP ,CGIL della, nel denunciare il gravein cui versano gli istituti abruzzesi DICHIARANO ALL'UNISONO LODI. In questi ultimi anni abbiamo visto un generale peggioramento delle condizioni di lavoro e di vivibilità all’interno degli istituti, dove si lavora in unodi continua sofferenza, dove i diritti soggettivi sono un lontano ricordo; carenze di organico, sovraffollamento detenuti, presenza di soggetti reclusi con problemi psichiatrici, ricorso ordinario allo straordinario ed una mala-gestione dei detenuti creano tutte le condizioni necessarie per far si che i Poliziotti penitenziari siano maltrattati, aggrediti e talvolta perfino malmenati, tutto questo in quel ...