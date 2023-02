Simon fissa in modo sospetto il ragazzo molto timido – poi lui apre la bocca e sciocca tutti

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il musicista di strada Maxwell Thorpe era, a dir poco, nervoso per la sua audizione. Ma una volta che ha aperto, ancheCowell è rimasto immobile. Quando guardiamo in TV qualcuno apparire in un talent show come Britain’s Got Talent può sembrare scontato come qualsiasi altra cosa. Ma stare sul palco, è una questione completamente diversa. All’improvviso hai migliaia di occhi del pubblico che si posano su di te, una giuria che ti esaminerà fino in fondo, e anche la consapevolezza che l’intera cosa potrebbe essere trasmessa davanti a milioni di persone. È una pressione che ha fatto scoraggiare molti partecipanti. Ma è anche una pressione che mostra chi ha davvero la stoffa di offrire quanto richiesto. Uno di questi partecipanti è Maxwell Thorpe. Fonte: YoutubeLEGGI DI PIÙ:storce il naso quando ...

Sagittario - da tempo per chi vive una storia, ci sono forse delle incomprensioni. Cercate di ... 1970 - Esce l'ultimo album di& Garfunkel, Bridge Over Troubled Water 1978 - Porta questa ...SCORPIONE : arrivate al 2023 come un viandante senzadimora. Tanti cambiamenti per voi. Il ...d'oro secondo l'esperto Infine ecco quali saranno i segni più fortunati del 2023 secondo& the ...

SCORPIONE: OROSCOPO SPECIALE - BENVENUTO NEL 2023! Simon & the Stars

VIDEO Randers, Simon Graves al Palermo: il saluto del club danese Mediagol.it

Haas, Steiner fissa l'obiettivo: "Sesto posto e sviluppo costante" FormulaPassion.it

Sanremo 2023, da Osho a Rita Pavone su Casa Sanremo Tv va in ... Adnkronos

Rep - Cheddira, il Torino bussa e il Bari fissa il prezzo: servono dieci ... La Bari Calcio

Tomori, ecco quando è fissata la data del rientro. Il processo di guarigione di Tomori, come riportato da MilanNews, procede secondo quanto programmato. Il Milan dovrà fare affidamento all’esperienza ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...