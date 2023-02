(Di giovedì 2 febbraio 2023) Giovanniè l'uomo che sovverte le leggi del calcio: in questo mondo, per romanzare un po' il concetto d'insoddisfazione, si usa dire che un giocatore ha il mal di pancia, sì, eppure lui con il ...

Giovanniè l'uomo che sovverte le leggi del calcio: in questo mondo, per romanzare un po' il concetto ... con la Roma ha fatto, ha fatto festa e ha regalato un'altra vittoria ai suoi. ...... oltre che importantissimo nella corsa scudetto, anche se la partita del Maradona è stata poi risolta da Giovanni, con ildel raddoppio e quindi della vittoria. Ma Osimhen ha fatto una ...

Simeone, media gol strepitosa. De Laurentiis lo riscatterà: i dettagli AreaNapoli.it

Simeone e i gol pazzeschi con il Napoli Corriere dello Sport

Un gol ogni 58' e 9 punti firmati Simeone: famelico CalcioNapoli24

Gol Simeone, Clementino esplode di gioia: pazza esultanza in tribuna! | VIDEO CalcioNapoli24

il modo in cui ci mette l’anima ogni volta anche per pochi minuti e le sue corse sfrenate dopo un gol, come se fosse il primo della vita, valgono più di mille parole per raccontare il Cholito. La ...L'allenatore dell'Atletico Madrid ha elogiato pubblicamente il figlio per la rete alla Roma: le sue parole sono emozionanti ...