Signora Raffaella replica a Diaco a Bella Ma’ dopo il caso della ‘parolaccia’

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Lunedì scorso Pierluigiha fermato il talk diMa’che laha osato dire ‘che pa**e’. La concorrente è sbottata contro la squadra dei giovaniuna discussione e si è lasciata scappare quell’espressione, che però non è andata giù al conduttore: “Cos’hai detto? Oh! Qui non si dicono le parolacce e te lo vieto. Mi scuso in primis io con il pubblico e ti chiedo di fare lo stesso. In televisione non si dicono certe parole e soprattutto qui. Siamo su Rai Due, servizio pubblico e non devi usare queste parolacce. Sì ho capito che ti è scappato ma non si fanno certe cose e basta“. La reazione diha fatto molto discutere, scatenando una polemica sui social e facendo nascere anche dei meme. Addirittura Fedez e Alessandro Cattelan hanno ...