Siccità | siamo pronti a una nuova estate senza acqua?

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L’Italia deve prepararsi a un futuro dicronica. Questo è il titolo di un articolo pubblicato su Nature il 16 luglio 2022. Stella Levantesi firma l’articolo nel quale propone le avvertenze degli esperti sul rischiodopo quanto avvenuto la scorsa. L’2022 infatti sarà ricordata come quella nella quale si è verificata la peggioredegli ultimi settant’anni, almeno fino ad adesso. Stefano Fenoglio, professore di zoologia e idrobiologia dell’Università di Torino ricordava che l’2022 si presentava così arida perché l’inverno precedente era stato secco e caldo. In Italia si è appena concluso uno dei mesi di gennaio più caldi di sempre e ancora la prima settimana di febbraio si presenta con temperature più alte della media stagionale. Fare 2 ...

Noiconvinti che tutte queste iniziative, che possono essere introdotte per il sostegno di ... Arriviamo da un'annata agricola fortemente condizionata dallae da temperature elevatissime, ...Se da un lato il tempo bello fa piacere è evidente chedi nuovo nei guai per lae non si sa davvero più che cosa augurarsi a livello di Meteo, almeno dovrebbe dare una mano nel ...

Siccità annunciata, siamo senza invasi. Piemonte la regione più arida lanuovapadania.it

Siccità, Veneto senz'acqua: la Regione deve studiare un piano di razionamento Corriere

Rischio siccità nel 2023: siamo messi peggio dell’anno scorso Rinnovabili

Siccità e caro bollette frenano la corsa del “Roccaverano” La Nuova Provincia - Asti