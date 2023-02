“Si è spento per sempre” Addio all’attore | tv e cinema in lutto col triste annuncio del fratello famoso

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 febbraio 2023)nel mondo della televisione. L’attoe è morto sabato a 77 anni, ha confermato Fox News Digital. Un portavoce della famiglia ha detto all’Hollywood Reporter che l’artista è morto nel sonno per cause naturali nella sua casa di Thousand Oaks, in California. Kevin O’Neal lascia suoRyan, suo figlio Garrett, sua nipote Tatum O’Neal e i nipoti Griffin e Patrick O’Neal. Kevin O’Neal è noto soprattutto per il suo ruolo in “Tempi brutti per i sergenti” negli anni ’60, ma è apparso anche in uno degli ultimi film di Elvis Presley, “Guai con le ragazze (The Trouble with Girls)”. In “Tempi brutti per i sergenti”, Kevin ha interpretato il soldato Ben Whitledge, che era il migliore amico del protagonista dello show, l’aviatore Will Stockdale, interpretato da Sammy Jackson. Leggi anche:nel, ...