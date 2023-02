Sì del Cdm al ddl autonomia differenziata | l’opposizione attacca Calderoli | «Avremo un’Italia ad alta velocità»

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Via libera al ddl, messo a punto da. Salvini: «Un'altra promessa mantenuta». Zaia: «Giornata storica». Calenda: «È una presa in giro»

Lo ha detto, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni dopo il varoddl sull'autonomia da parte. "Efficienza, merito, innovazione, lavoro, più diritti per tutti i cittadini in tutta ...Lo ha detto il governatoreVeneto, Luca Zaia, riferendosi al voto in, previsto oggi, sul disegno di legge di attuazione sull'autonomia differenziata. 'Mi spiace vedere che ci sia ancora ...

Autonomia, via libera del Cdm al disegno di legge. Salvini esulta: “Promessa mantenuta”. Meloni: “La nostra b… La Stampa

Cospito trasferito a Opera ma continuerà a rifiutare il cibo. Linea ferma del CdM: «No condizionamenti» Corriere della Sera

Caso Cospito, Nordio: «No alla revoca del 41 bis». Il governo rafforza la sicurezza in Italia e attorno ad ambasciate e ... Open

Autonomia differenziata, via libera del Cdm. La Lega esulta Corriere della Calabria

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 11 | www.governo.it Governo

Per l’esponente della Lega si tratta di “una riforma necessaria per rinnovare e modernizzare l’Italia, nel segno dell’efficienza ...Al termine della riunione del Consiglio dei Ministri, Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie; Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme istituzionali e ...