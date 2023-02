(Di giovedì 2 febbraio 2023) Sarà un fine settimana molto particolare quello della Nazionale Italiana di, impegnata a(Germania) per disputare la quinta tappa del circuito didel. Gli azzurri infatti dovranno mettere da parte l’annoso caso che sta coinvolgendo Arianna Fontana per trovare la concentrazione in un appuntamento che si preannuncia fondamentale per il prosieguo della stagione. Sul ghiaccio tedesco infatti faranno capolino ben dodici pattinatori, i quali misureranno il loro stato di forma in vista della parte più calda dell’annata sportiva, come sottolineato da Kenan, DT della squadra maggiore: “La squadra ha lavorato bene nel periodo post Europei – ha detto il Capo Allenatore ai microfoni della FISG – e siamo pronti ad affrontare queste ultime due tappe di ...

Riparte la Coppa del Mondo dicon il primo appuntamento del nuovo anno solare, che vedrà i protagonisti in scena a Dresda, Germania . Sono dodici gli azzurri convocati e guidati dal direttore tecnico Kenan Gouadec e ...Dopo il recente accordo di sponsorizzazione con Suzanne Schulting, la pattinatrice diconosciuta come la 'Flying Dutchwoman', FILA conferma ulteriormente il suo impegno nel riconoscere e ...

Short track, Arianna Fontana: "Voglio giustizia, i soldi non c'entrano nulla. La verità deve venire fuori" OA Sport

Short track, Pietro Sighel guida la truppa italiana a Dresda: voglia di far bene per spegnere la polemica sul "caso Fontana" OA Sport

Short Track, Gouadec presenta l'appuntamento di Coppa del Mondo di Dresda: "Obiettivo Alzare il livello" OA Sport

Fontana: "Sogno da italiana, ma lotterò fino in fondo per avere giustizia" La Gazzetta dello Sport

Short Track, a Dresda il via alla quinta tappa di Coppa del Mondo FISG

Tutto pronto sul ghiaccio della JOYNEXT Arena di Dresda (Germania) per la quinta tappa della Coppa del Mondo di short track, di scena dal 3 al 5 febbraio. Si è reduci dagli Europei di Danzica (Polonia ...Ahead of Sunday’s Busch Light Clash at the Coliseum in Los Angeles, The News-Journal caught up with Preece for a Q and A about his new ride, his new teammate, NASCAR's short-track preseason opener and ...