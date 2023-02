Short track | Arianna Fontana | “Voglio giustizia | i soldi non c’entrano nulla La verità deve venire fuori”

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 febbraio 2023) È sicuramente l’argomento che più sta tenendo banco nello sport italiano negli ultimi giorni: la polemica tra, stella delloazzurro, e la sua Federazione, la FISG (quella degli sport su ghiaccio). Ripercorrendo le ultime tappe, dopo le esternazioni dell’azzurra in seguito ai Giochi di Pechino, di recente la campionessa olimpica in un post su Instagram ha annunciato di pensare di lasciare la Nazionale visto il suo rapporto con lo staff tecnico. Stamattina, sulla Gazzetta dello Sport, in un’intervista la 32enne ha voluto chiarire alcuni concetti. A partire dal possibile cambio di nazionalità (c’era la possibilità del passaggio agli Stati Uniti): “Si è voluto andare oltre le mie parole. Non ho mai affermato di voler gareggiare con gli Stati Uniti. Ho solo scritto di essere stata a Salt Lake ...