Shawn Michaels | “Spero di vedere delle promozioni da NXT al main roster dopo WrestleMania”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Manca sempre meno alla prossima edizione die la card sta già iniziando a prendere forma: ugualmente importante, però, è anche il Raw, diventato negli anni occasione pervolti nuovi in quel del. La WWE ci ha “viziati” regalandoci episodi storici dello show rossolo Showcase of The Immortals, e, dirigente in quel di NXT, spera che39 possano arrivare dei call-up. Le dichiarazione Il vice presidente dello sviluppo creativo dei talenti, HBK, ha dichiarato durante una conference call di volervolti provenienti da Orlando in quel di Raw o SmackDownaprile:“So che ...

Lui e Jimmy Hart hanno aperto lo show insieme a leggende come The Undertaker,, HHH e lo stesso Kurt Angle. L'"Hulkster" ha infiammato l'arena, come ha fatto nel corso degli anni ...Da The Undertaker a, da "Stone Cold" Steve Austin a The Rock, passando per Batista e John Cena, fino ad arrivare alle star dei giorni nostri, sono numerosi i personaggi che hanno fatto ...

Triple H riprende Shawn Michaels: l'esilarante siparietto a Raw World Wrestling

Ric Flair: “Shawn Michaels è il miglior performer di tutti i tempi” Zona Wrestling

Shawn Michaels si emoziona ricordando il passaggio di Raw in ... World Wrestling

Tutti i dati statistici della Royal Rumble The Shield Of Wrestling

"Non sente più le gambe". Paura per Hulk Hogan ilGiornale.it

Manca sempre meno a Vengeance Day e durante l'ultima puntata di NXT è cambiato un match che vedremo nell'evento speciale ...Reduce da un intervento alla schiena, la leggenda del mondo del wrestling rischierebbe la sedia a rotelle secondo l’amico Kurt Angle ...