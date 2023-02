L'ex giocatore del Barcellona avrebbealla cantante, che in quel periodo si trovava negli Stati Uniti, maggiore spazio. Una richiesta che avrebbe spintoad assumere un investigatore ...Dopo alcuni mesi però il calciatore si sarebbe pentito e avrebbedi tornare a casa con, ma la riconciliazione non ha portato i frutti sperati, anzi, il matrimonio è finito come tutti ...

Shakira ha chiesto una cosa a Piqué dopo il tradimento: la risposta lo ha fatto pentire Corriere dello Sport

Miley Cyrus e Shakira: vi abbiamo chiesto le canzoni che dedichereste ai vostri ex (e le risposte non hanno deluso) Vanity Fair Italia

Shakira-Piqué, la nuova fidanzata Clara Chia Marti ricoverata d'urgenza TGCOM

La vendetta di Shakira sull'ex marito Famiglia Cristiana

Shakira non ha un'amica Italia Informa

Al programma spagnola 'Cuatro al Dia' sono emersi nuovi dettagli e retroscena sulla crisi, e successiva separazione, tra Gerard Piqué e Shakira. A quanto pare a marzo 2021 la popstar avrebbe ricevuto ...Tanti auguri alla bellissima Shakira! la cantante colombiana compie 46 anni. Per l'occasione vogliamo farvi scoprire 5 canzoni meno famose dal suo repertorio.