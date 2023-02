Seth Rollins si scaglia contro Cody Rhodes | “Non fidatevi di lui | è un figlio di pu***na egoista!”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Dopo il ritorno da brividi in WWE a WrestleMania 38,ha iniziato una grande faida con. I due hanno disputato tre incontri eccellenti, dove l’American Nightmare ha sempre prevalso sul rivale. I due hanno avuto modo di venire di nuovo alle mani durante la Royal Rumble, prima che Logan Paul eliminasse. Sembra quindi che la questione tra i due non sia affatto conclusa, ed il primo a pensarlo è proprio, che non si è risparmiato nell’attaccare verbalmente, durante un’intervista con Wrestling Inc.: “Sentite, non ho mai mancato di rispetto a. L’unica cosa per cui non lo rispetto è perché ha cercato di venire a rubarmi la scena. Non dovrei dire “ha cercato di rubarmela”, ma ha ...

Cody Rhodes tornerà alla Royal Rumble Cody Rhodes è tornato in pompa magna in WWE a WrestleMania 38 , sconfiggendo"Freakin"nel match migliore della serata. I due hanno poi intrapreso ...Triple Threat Match for the WWE United States Championship: Austin Theory batte(C) & Bobby Lashley Si è interrotto dopo poche settimane il regno titolato di. A vincere, tra ...

Seth Rollins scherza sul suo look da cowboy: “Ho rubato i vestiti a ... The Shield Of Wrestling

Booker T parla di CM Punk di Seth Rollins "Cancro" Commenti Asiatica Film Mediale

Seth Rollins: ring gear omaggio all'NBA All-Star Game 1996 The Shield Of Wrestling

Seth Rollins ha sconfitto Chad Gable a RAW The Shield Of Wrestling

WWE: Divertente scambio di tweet fra Becky Lynch e Seth Rollins riguardo la faida con Bayley Zona Wrestling

Seth Rollins ha recentemente mostrato un look da cowboy, e ci ha scherzato su citando Brock Lesnar. Loro sono due dei più grandi atleti della WWE, con Brock Lesnar che continua a tornare sporadicament ...Cody Rhodes ha recentemente rivelato che Vince McMahon era pronto ad annullare il suo match contro Seth Rollins a Hell in a Cell 2022. Come tutti ricorderanno, ‘The American Nightmare’ è tornato in WW ...